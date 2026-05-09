Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы Путин: Минобороны РФ пока не докладывало о провокациях Киева на День Победы

Министерство обороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева на День Победы, рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами. Он подчеркнул, что получит доклад от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч, передает РИА Новости.

Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные, — сказал Путин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно пресекает любые вооруженные провокации Украины. Она обратила внимание на предупреждение Минобороны РФ об ответных шагах.

До этого Захарова информировала, что возможные удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования 9 Мая. По словам дипломата, украинский политик позволил себе угрозы совершить террористические акты, чтобы сорвать День Победы в Москве.