Захарова предупредила об ответе России на любые провокации Киева

Россия решительно пресекает любые вооруженные провокации Украины, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на предупреждение Минобороны РФ об ответных шагах, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотелось бы также подчеркнуть, что Вооруженные силы России продолжат решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима, — сказала Захарова.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угрозы украинского президента Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, главу Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.

До этого Захарова информировала, что возможные удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования 9 Мая. По словам дипломата, украинский политик позволил себе угрозы совершить террористические акты, чтобы сорвать День Победы в Москве.

