День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:28

«Кровавый клоун»: Медведчук разнес Зеленского за угрозы ударить по Москве

Медведчук: Зеленский пытается покрасоваться бесстрашием перед хозяевами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, лидера бывшей советской республики судьба своих граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, совершенно не интересует, пишет ТАСС.

Его совершенно не интересует судьба украинских граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, поскольку атаки на Россию уже приводят к более жестким ответам, и счет тут не в пользу украинцев. Зеленскому важно было покрасоваться перед европейскими хозяевами, — заявил Медведчук.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предупреждение Министерства обороны РФ сделано именно в ответ на агрессивные высказывания Зеленского. По словам дипломата, украинский политик позволил себе угрозы совершить террористические акты, чтобы сорвать священный праздник Дня Победы в Москве.

Россия
Украина
Виктор Медведчук
9 Мая
