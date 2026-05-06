День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 22:18

«Ответная мера»: Захарова озвучила предпосылки к предупреждению от МО РФ

Захарова: предупреждение Минобороны РФ было сделано в ответ на угрозы Зеленского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предупреждение Министерства обороны России было сделано именно как ответ на агрессивные высказывания президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, приводит пресс-служба МИД РФ заявление представителя ведомства Марии Захаровой. По ее словам, политик позволил себе угрозы сорвать священный праздник Дня Победы в Москве террористическими актами.

При этом присутствовали представители некоторых стран ЕС. Никто из них не одернул его. В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну: это было сделано именно в качестве ответной меры, — уточнила Захарова.

Предупреждение Минобороны носило не превентивный, а исключительно ответный характер, пояснила она. В случае, если Киев не будет нарушать режим тишины, этот период пройдет спокойно, констатировала дипломат.

До этого Захарова информировала, что возможные удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы. Внешнеполитическое ведомство настаивает на эвакуации из города гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств.

Власть
Мария Захарова
Владимир Зеленский
парад Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.