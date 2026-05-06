«Ответная мера»: Захарова озвучила предпосылки к предупреждению от МО РФ

Предупреждение Министерства обороны России было сделано именно как ответ на агрессивные высказывания президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, приводит пресс-служба МИД РФ заявление представителя ведомства Марии Захаровой. По ее словам, политик позволил себе угрозы сорвать священный праздник Дня Победы в Москве террористическими актами.

При этом присутствовали представители некоторых стран ЕС. Никто из них не одернул его. В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну: это было сделано именно в качестве ответной меры, — уточнила Захарова.

Предупреждение Минобороны носило не превентивный, а исключительно ответный характер, пояснила она. В случае, если Киев не будет нарушать режим тишины, этот период пройдет спокойно, констатировала дипломат.

До этого Захарова информировала, что возможные удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы. Внешнеполитическое ведомство настаивает на эвакуации из города гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств.