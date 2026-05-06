Захарова раскрыла ответ на удар по параду Победы на Красной площади Захарова допустила удар по центрам принятия решений в Киеве

Удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Внешнеполитическое ведомство настаивает на эвакуации из города гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств.

МИД России <...> рекомендует обеспечить эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, — написала она.

Ранее депутат Госдумы сообщил, что Москва не намерена отменять перемирие на 9 Мая, однако оставляет за собой право на ответные удары в случае продолжения атак со стороны Украины. По его словам, изначальное предложение президента Украины Владимира Зеленского о режиме тишины выглядело сомнительно, тем более что после его объявления последовала атака на Джанкой с человеческими жертвами.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору подтвердил, что предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило Зеленского. Он назвал главу украинского государства «зеленым гоблином, наложившим в штаны».