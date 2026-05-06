День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:10

В ГД ответили, отменит ли Россия перемирие на 9 Мая после атак на Джанкой

Депутат Чепа: РФ нанесет удары по Украине 9 мая только в качестве ответных мер

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва не намерена отменять перемирие на 9 Мая, однако оставляет за собой право на ответные удары в случае продолжения атак со стороны Украины, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, изначальное предложение президента Украины Владимира Зеленского о режиме тишины выглядело сомнительно, тем более что после его объявления последовала атака на Джанкой с человеческими жертвами.

Предложение Зеленского ввести режим тишины показалось РФ странным, сомнительным. С нами это не обсуждалось и не утверждалось. При этом после объявления перемирия Украина сразу же атаковала Джанкой, в итоге погибли люди. Я думаю, изначально все это было только для того, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. Нашим Генштабом объявлено, что если Украина осмелится и будет пытаться наносить удар по Москве в день парада, то будет нанесен ответный удар по центру Киева. Я думаю, это сильно отрезвит больные головы. Мы от своих слов отказываться не намерены, обещания выполним. Но если ВСУ продолжат провокации, РФ вынуждена будет защищаться и нанести ответный удар, — сказал Чепа.

Он отметил, что Россия объявила о необходимости перемирия на День Победы прежде всего для ветеранов и потомков тех, кто боролся с фашизмом, для которых этот праздник является святым. По его мнению, украинский режим тишины на 5–6 мая был приурочен к оправданию последующих преступлений, так как Зеленский открыто говорил о планах сорвать парад на Красной площади.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Зеленский объявил о временном прекращении огня с 6 мая с целью оскорбить Россию. По его словам, президент Украины все делает наперекор Москве и при этом не имеет какой-либо стратегии.

Власть
Россия
Украина
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.