В ГД ответили, отменит ли Россия перемирие на 9 Мая после атак на Джанкой Депутат Чепа: РФ нанесет удары по Украине 9 мая только в качестве ответных мер

Москва не намерена отменять перемирие на 9 Мая, однако оставляет за собой право на ответные удары в случае продолжения атак со стороны Украины, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, изначальное предложение президента Украины Владимира Зеленского о режиме тишины выглядело сомнительно, тем более что после его объявления последовала атака на Джанкой с человеческими жертвами.

Предложение Зеленского ввести режим тишины показалось РФ странным, сомнительным. С нами это не обсуждалось и не утверждалось. При этом после объявления перемирия Украина сразу же атаковала Джанкой, в итоге погибли люди. Я думаю, изначально все это было только для того, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. Нашим Генштабом объявлено, что если Украина осмелится и будет пытаться наносить удар по Москве в день парада, то будет нанесен ответный удар по центру Киева. Я думаю, это сильно отрезвит больные головы. Мы от своих слов отказываться не намерены, обещания выполним. Но если ВСУ продолжат провокации, РФ вынуждена будет защищаться и нанести ответный удар, — сказал Чепа.

Он отметил, что Россия объявила о необходимости перемирия на День Победы прежде всего для ветеранов и потомков тех, кто боролся с фашизмом, для которых этот праздник является святым. По его мнению, украинский режим тишины на 5–6 мая был приурочен к оправданию последующих преступлений, так как Зеленский открыто говорил о планах сорвать парад на Красной площади.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Зеленский объявил о временном прекращении огня с 6 мая с целью оскорбить Россию. По его словам, президент Украины все делает наперекор Москве и при этом не имеет какой-либо стратегии.