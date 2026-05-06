06 мая 2026 в 13:23

«Наложил в штаны»: предупреждение Минобороны РФ довело Зеленского до ужаса

Журналист Христофору: предупреждение РФ об ударе по Киеву встревожило Зеленского

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. Он назвал Зеленского «зеленым гоблином, наложившим в штаны».

Зеленский угрожал Москве ударом, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала спецоперации, если не самое сильное. Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина (Зеленского. — NEWS.ru) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, — сказал он.

По мнению Христофору, именно серьезность заявления военного ведомства заставила Запад подтолкнуть Зеленского к соблюдению объявленного Россией перемирия накануне Дня Победы. Журналист выразил уверенность, что это сильно напугало все европейские элиты.

Ранее Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая.

