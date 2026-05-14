Путешественник Саша Конь погиб от дрона ВСУ: что известно, кто он такой

Путешественник Саша Конь погиб под Брянском после удара украинского беспилотника по селу Старая Погощь. Какие подробности известны?

Что известно о гибели Саши Коня

Инцидент произошел 13 мая в районе села Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. Экс-губернатор региона Александр Богомаз рассказал о гибели мирного жителя в своем Telegram-канале.

«В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края», — говорилось в публикации.

По предварительным данным, оператор дрона ВСУ намеренно атаковал путешественника. В результате прямого попадания Конь получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Свое прозвище он получил благодаря необычному способу передвижения: за спиной он постоянно тянул на тросе самодельную повозку весом около 300 кг, изготовленную для него мастерами в одном из автосервисов Рязанской области.

В начале апреля 2026 года Александр Конь отправился в пеший поход, конечной точкой которого должен был стать Рио-де-Жанейро в Бразилии. Весной о его путешествии активно писали в СМИ, автомобилисты снимали мужчину на трассах, а сам он продолжал путь в сторону Латинской Америки. Свое решение он объяснял желанием уйти от суеты и найти себя в дороге.

Путешественника заметили в последний раз в Брянской области 5 мая. Сам он рассказывал, что проходил в день от 15 до 30 км в любую погоду. Также он заявлял, что придерживается здорового образа жизни, чтобы хватило сил на путешествие.

