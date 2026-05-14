День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 12:10

Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 14 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 14 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 14 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 34% жалоб на сбои в работе Telegram 14 мая приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 9% — на Калужскую область, 7% — на Новосибирскую область и Красноярский край, 4% — на Нижегородскую область и Татарстан, 3% — на Волгоградскую область, 2% — на Тверскую область, Тюмень, Башкирию и Красноярский край, 1% — на Свердловскую, Амурскую, Томскую, Воронежскую, Калининградскую и Курскую области и Бурятию.

Почему не работает Telegram 14 мая

В начале февраля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — заявил он РИА Новости.

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает парламентарий.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 14 мая: что завтра, сильный стресс, головокружение

Удары по Украине сегодня, 14 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Общество
Telegram
блокировки
сбои
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока распылили перцовый баллончик
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США в Европе поставили ротацию войск на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Российские «Кинжалы» стерли в порошок объекты ВПК Украины
Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК
«Спокойной пенсии не будет»: политолог о страшном будущем Зеленского
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.