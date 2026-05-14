Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 14 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 14 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 14 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 34% жалоб на сбои в работе Telegram 14 мая приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 9% — на Калужскую область, 7% — на Новосибирскую область и Красноярский край, 4% — на Нижегородскую область и Татарстан, 3% — на Волгоградскую область, 2% — на Тверскую область, Тюмень, Башкирию и Красноярский край, 1% — на Свердловскую, Амурскую, Томскую, Воронежскую, Калининградскую и Курскую области и Бурятию.

Почему не работает Telegram 14 мая

В начале февраля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — заявил он РИА Новости.

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает парламентарий.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».

