Путешественник Саша Конь убит беспилотником ВСУ на пути в Южную Америку

Путешественник Саша Конь погиб под Брянском после удара украинского беспилотника по селу Старая Погощь, сообщил Telegram-канал Baza. Он шел пешком из России в Южную Америку с 300-килограммовой повозкой, от которой и получил свое прозвище. По информации канала, речь идет о 37-летнем Алексее, жителе Ставропольского края.

Свой путь Конь начал в Рязанской области, где в одном из автосервисов ему собрали передвижной дом. Мужчина добрался до российского приграничья, многие местные жители выкладывали фото и видео с путешественником и подбадривали его.

Накануне, 13 мая, бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели жителя Ставропольского края. Он выразил соболезнования близким мужчины. Кроме того, при ударе ВСУ по территории отделения «Почты России» в брянском Севске погиб мирный житель. Здание и три припаркованных рядом автомобиля получили повреждения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что мужчина, получивший ранение в результате атаки ВСУ при помощи дрона в селе Бессоновка, умер в клинической больнице. По словам главы региона, ранения оказались несовместимы с жизнью. До этого ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка.