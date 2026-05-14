День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:12

Путешественник Саша Конь убит беспилотником ВСУ на пути в Южную Америку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешественник Саша Конь погиб под Брянском после удара украинского беспилотника по селу Старая Погощь, сообщил Telegram-канал Baza. Он шел пешком из России в Южную Америку с 300-килограммовой повозкой, от которой и получил свое прозвище. По информации канала, речь идет о 37-летнем Алексее, жителе Ставропольского края.

Свой путь Конь начал в Рязанской области, где в одном из автосервисов ему собрали передвижной дом. Мужчина добрался до российского приграничья, многие местные жители выкладывали фото и видео с путешественником и подбадривали его.

Накануне, 13 мая, бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели жителя Ставропольского края. Он выразил соболезнования близким мужчины. Кроме того, при ударе ВСУ по территории отделения «Почты России» в брянском Севске погиб мирный житель. Здание и три припаркованных рядом автомобиля получили повреждения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что мужчина, получивший ранение в результате атаки ВСУ при помощи дрона в селе Бессоновка, умер в клинической больнице. По словам главы региона, ранения оказались несовместимы с жизнью. До этого ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка.

Регионы
Брянская область
атаки ВСУ
смерти
путешественники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Нервный Гамлет, бананы: почему стоит увидеть спектакль с Юрой Борисовым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.