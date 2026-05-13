Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ

Мужчина, получивший ранение в результате атаки ВСУ при помощи дрона в селе Бессоновка Белгородского округа, умер в областной клинической больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, ранения оказались несовместимы с жизнью.

Случилось то, чего мы опасались… В областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона сегодня днем в селе Бессоновка Белгородского округа. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал он.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка. Глава региона также добавил, что в результате атаки 12-летняя девочка получила резаную рану лица. У водителя и одного из фельдшеров зафиксированы осколочные ранения плеч, еще у одного медика и женщины — осколочные ранения ног.