День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 18:50

Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ

Гладков: пострадавший при ударе ВСУ под Белгородом умер в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина, получивший ранение в результате атаки ВСУ при помощи дрона в селе Бессоновка Белгородского округа, умер в областной клинической больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, ранения оказались несовместимы с жизнью.

Случилось то, чего мы опасались… В областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона сегодня днем в селе Бессоновка Белгородского округа. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал он.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка. Глава региона также добавил, что в результате атаки 12-летняя девочка получила резаную рану лица. У водителя и одного из фельдшеров зафиксированы осколочные ранения плеч, еще у одного медика и женщины — осколочные ранения ног.

Регионы
Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легендарный игрок «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Оружие советской разработки стало предметом роскоши в США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.