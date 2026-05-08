08 мая 2026 в 16:59

Мужчина и его 15-летняя дочь стали жертвами удара ВСУ по Херсонской области

Мужчина и его 15-летняя дочь погибли при ударе ВСУ по Каирам, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он напомнил, что атака произошла во время действующего с полуночи 8 мая перемирия.

В результате удара по Каирам погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что женщина погибла при ударе ВСУ по Великой Лепетихе. Он рассказал, что украинские военные выпустили 35 снарядов по нескольким населенным пунктам: Алешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам и Нечаеву.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре мирных жителя, в том числе 11-летняя школьница, пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, раненым оказали медпомощь, двое отказались от госпитализации. В селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Водитель получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставили в больницу.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

