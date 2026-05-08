Женщина погибла при ударе ВСУ по Херсонской области

Женщина погибла при ударе ВСУ по Великой Лепетихе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он рассказал, что украинские военные выпустили 35 снарядов по нескольким населенным пунктам: Алешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам и Нечаеву.

Удар БПЛА унес жизнь женщины 1953 года рождения в Великой Лепетихе, — написал Сальдо.

Ранее стало известно, что получивший ранения при атаке ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей подросток находится в тяжелом состоянии в Российской детской клинической больнице в Москве. Пациент остается под наблюдением специалистов-реаниматологов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь человек пострадали за минувшие сутки в результате атаки ВСУ на регион. Так, в Грайворонском округе в селе Косилово FPV-дрон ударил по легковому автомобилю и ранил мужчину, его госпитализировали.

В свою очередь губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пожар вспыхнул на промышленном объекте в Ярославле в результате атаки украинских беспилотников на регион. По его словам, дроны ВСУ нанесли удар в ночь на 8 мая, большинство БПЛА было сбито.