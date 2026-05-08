Гладков раскрыл число белгородцев, пострадавших от дронов ВСУ за сутки Гладков: семь человек пострадали за сутки при атаке ВСУ на Белгородскую область

Семь человек пострадали за минувшие сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Так, в Грайворонском округе в селе Косилово FPV-дрон ударил по легковому автомобилю и ранил мужчину, его госпитализировали.

Еще один мирный житель пострадал в селе Гора-Подол в результате падения обломков от сбитого БПЛА. Также в городской больнице № 2 Белгорода помогли мужчине, который получил баротравму при атаке дрона в городе Грайвороне. Кроме того, в детскую областную клиническую больницу была госпитализирована 11-летняя девочка, уточнил Гладков.

В Ивнянском округе в селе Новенькое в результате детонации беспилотника пострадала женщина, — добавил он.

Ранее пожар вспыхнул на промышленном объекте в Ярославле в результате атаки украинских беспилотников на регион. Как уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, дроны ВСУ нанесли удар в ночь на 8 мая, большинство БПЛА было сбито. Глава региона уточнил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.