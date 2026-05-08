08 мая 2026 в 10:34

В Ярославле после атаки беспилотников ВСУ вспыхнул пожар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Ярославле в результате атаки украинских беспилотников на регион, заявил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, дроны ВСУ нанесли удар в ночь на 8 мая, большинство БПЛА было сбито.

Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано, — отметил глава региона.

Евраев уточнил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении следует сразу же проинформировать об этом по телефону 112, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что подросток, получивший ранения при атаке ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей, находится в тяжелом состоянии в Российской детской клинической больнице в Москве. Пациент остается под наблюдением специалистов-реаниматологов.

Михаил Евраев
атаки БПЛА
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

