08 мая 2026 в 10:03

В больнице рассказали о состоянии раненного на Херсонщине подростка

Получивший ранения при атаке ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей подросток находится в тяжелом состоянии в Российской детской клинической больнице (РДКБ) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения. Пациент остается под наблюдением специалистов-реаниматологов.

В настоящий момент состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится на самостоятельном дыхании, под наблюдением специалистов-реаниматологов, — сказал заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава РФ Дмитрий Прометной.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в выходные в результате атак ВСУ на Херсонскую область. По его словам, еще 11 человек получили ранения. По данным главы региона, в городе Алешки снаряд попал в жилой сектор, жертвой обстрела стал 65-летний мужчина. Еще один смертельный удар пришелся на село Великие Копани: там БПЛА атаковал легковой автомобиль, в результате погиб 36-летний мужчина.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек в результате атак Вооруженных сил Украины на Донбасс. По его словам, еще четверо мирных жителей получили ранения. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.

