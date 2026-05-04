04 мая 2026 в 11:34

Сальдо раскрыл число жертв ВСУ среди жителей Херсонщины за выходные

Два человека погибли за выходные в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, еще 11 человек получили ранения.

Киевские террористы убили двух мирных жителей в праздничные выходные, 11 человек получили ранения, — написал он.

По данным главы региона, в городе Алешки снаряд попал в жилой сектор, жертвой обстрела стал 65-летний мужчина. Еще один смертельный удар пришелся на село Великие Копани: там БПЛА атаковал легковой автомобиль, в результате погиб 36-летний мужчина.

Пострадавшие зафиксированы в таких населенных пунктах, как Таврийск, Наталовка, Пролетарка, Новая Каховка, Малые Копани, Каиры, Среднее и Новая Збурьевка. Повреждения инфраструктуры в свою очередь затронули Бриливку, Великую Кардашинку, Великую Лепетиху, Гладковку, Горностаевку, Демидовку, Доброполье, Железный Порт, Заводовку, Ивановку, Князе-Григорьевку, Константиновку, Коробки, Новую Маячку, Новокиевку, Новонаталовку, Новофедоровку, Раденск, Скадовск, Таврийское и Юбилейное.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек в результате атак Вооруженных сил Украины на Донбасс. По его словам, еще четверо мирных жителей получили ранения. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.

