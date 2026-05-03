Удар ВСУ по Горловке убил пожилую семейную пару Пушилин: два человека погибли и четыре получили ранения из-за атаки ВСУ на ДНР

В результате атак Вооруженных сил Украины на Донбасс погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения, сообщил в своих социальных сетях глава ДНР Денис Пушилин. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.

В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВФУ унес жизни супружеской пары — женщины 1957 года рождения и мужчины 1954-го. Пушилин уточнил, что при этом же обстреле ранения получил еще один мужчина, 1969 года рождения.

Искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал глава ДНР.

Тяжелые травмы в Центрально-Городском районе Горловки нанес местному жителю 1959 года рождения неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. Он сдетонировал спустя некоторое время после атаки.

Еще один пострадавший был госпитализирован в поселке Старый Крым (Мариупольский городской округ). Он получил ранения средней степени тяжести.

Мужчина 1989 года рождения также травмирован в результате удара вражеского дрона. Глава региона пожелал всем раненым скорейшего выздоровления, подчеркнув, что им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за четыре часа — с 16:00 до 20:00 мск — сбили 33 украинских дрона над регионами страны. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Московским регионом.