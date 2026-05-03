«Милан» проиграл матч, потеряв важного защитника

«Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 2:0 и потерял шансы на чемпионство

Фикайо Томори Фото: Marco Canoniero/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Сассуоло» обыграл «Милан» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает РИА Новости. Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голы забили Доменико Берарди (5-я минута) и Арман Лорьянте (47-я). С 24-й минуты «Милан» играл в меньшинстве после удаления Фикайо Томори. После этого поражения «Милан» с 67 очками занимает третье место в таблице и за три тура до конца сезона команда отстает от «Интера» на 12 очков. «Сассуоло» с 49 очками идет девятым. В других матчах тура «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1.

Ранее сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном зачете на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Первое место досталось сборной Китая (5-3-1), третье — команде Великобритании (2-2-0). Российские синхронисты выступали с флагом и гимном — это был их первый турнир после того, как Международная федерация плавания сняла ограничения.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

