Суд жестко наказал женщин, из-за которых сгорели девять человек Мособлсуд назначил реальные сроки женщинам, виновным в гибели мигрантов в пожаре

Мособлсуд заменил условное наказание трем сотрудницам фирмы-посредника, нанимавшей мигрантов, на реальные сроки — от двух лет до 3,5 года колонии, передает MK.RU. До этого женщины получили условные приговоры, однако апелляция сочла их слишком мягкими для преступления, повлекшего гибель девяти человек при пожаре в доме в деревне Падиково в 2024 году.

Хозяйка дома, сдававшая комнаты мигрантам без оформления за 100 тыс. рублей, была приговорена к 4,5 года, но с отсрочкой до совершеннолетия ребенка. Одной из трех сотрудниц также удалось избежать колонии из-за малолетнего ребенка. Посредник-выходец из Узбекистана выделен в отдельное производство.

