В московском аэропорту произошел «багажный коллапс» В Шереметьево пассажиры часами ждут багажа и стоят в очереди на выход

В московском аэропорту Шереметьево люди часами ждут багажа и стоят в очереди на выход, сообщил Telegram-канал Baza. Ситуация связана с тщательным досмотром пассажиров.

Как отметил канал, сотрудники воздушной гавани закрыли зеленый коридор и стали проверять всех. Причина более серьезного досмотра неизвестна.

Ранее в аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что главное следственное управление СКР направило в Генпрокуратуру РФ уголовное дело группы попрошаек, действовавших в аэропорту Шереметьево. Фигурантами являются двое мужчин и пять женщин. По версии следствия, мужчины руководили попрошайками, а женщины подходили к пассажирам в аэропорту, выбирая тех, кто выглядел побогаче, и пытались их разжалобить.

В конце марта пять воздушных судов не смогли совершить посадку в Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.