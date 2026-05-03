День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 мая 2026 в 19:41

В московском аэропорту произошел «багажный коллапс»

В Шереметьево пассажиры часами ждут багажа и стоят в очереди на выход

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском аэропорту Шереметьево люди часами ждут багажа и стоят в очереди на выход, сообщил Telegram-канал Baza. Ситуация связана с тщательным досмотром пассажиров.

Как отметил канал, сотрудники воздушной гавани закрыли зеленый коридор и стали проверять всех. Причина более серьезного досмотра неизвестна.

Ранее в аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что главное следственное управление СКР направило в Генпрокуратуру РФ уголовное дело группы попрошаек, действовавших в аэропорту Шереметьево. Фигурантами являются двое мужчин и пять женщин. По версии следствия, мужчины руководили попрошайками, а женщины подходили к пассажирам в аэропорту, выбирая тех, кто выглядел побогаче, и пытались их разжалобить.

В конце марта пять воздушных судов не смогли совершить посадку в Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.

Москва
Россия
Шереметьево
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.