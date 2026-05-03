Составлен список регионов РФ, где пройдут парад Победы и «Бессмертный полк»

Парад Победы состоится в Москве на Красной площади 9 мая 2026 года. В каких еще регионах пройдут торжества по случаю 81-й годовщины окончания ВОВ? Какие подробности известны об акции «Бессмертный полк»?

Где пройдет парад Победы 9 мая 2026 года: список регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2026 году парад Победы на Красной площади состоится. Он пройдет традиционно 9 мая. Торжества начнутся в 10:00 и продлятся до 12:00 мск. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади до храма Василия Блаженного.

В 2026 году программа включает официальный церемониальный блок, прохождение пеших колонн и воздушную часть. Колонны военной техники в этом году не будет — Минобороны приняло такое решение в связи с текущей оперативной обстановкой. Также не будут участвовать парадные расчеты суворовских и нахимовского училищ и кадетских корпусов.

В Санкт-Петербурге вход на парад Победы на Дворцовой площади — только по приглашениям, сообщил губернатор Александр Беглов. СМИ отметили, что в 2026 году торжества в Северной столице смогут увидеть значительно меньше людей: власти пересмотрели формат после совещания с градоначальником.

«От нас техники военной не будет, планируется статичный показ военной техники „Ленрезерва“», — сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа. Там добавили, что кадеты и суворовцы не включены в парад, однако будут курсанты всех военных вузов.

Парад Победы в Мурманске, Омской, Свердловской, Томской областях также пройдут без военной техники. Об этом сообщили губернаторы или местные власти. В отдельных случаях планируется выставка различных вооружений.

Военнослужащие на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

В Ставропольском крае празднование пройдет без сокращений. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что на День Победы в регионе запланированы полноценный военный парад и другие торжественные мероприятия.

В Вологодской области также не стали отказываться от торжеств по случаю 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. После парада с патриотической программой выступит народный артист России Дмитрий Певцов.

В Татарстане торжественные мероприятия пройдут в полноценном формате.

Где не будет парада Победы в 2026 году

В Калужской области парады, массовые шествия и фейерверки отменили по соображениям безопасности. Исключение сделали для двух городов воинской славы — Малоярославца и Козельска. Там пройдет торжественное прохождение воинских подразделений.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что власти приняли «непростое, но необходимое решение» не проводить парад. Саратовская и Рязанская области тоже отказались от традиционного прохождения войск и салюта. Аналогичная ситуация сложилась и в Краснодарском крае.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе не будут проводить торжественный парад и демонстрацию военной техники в День Победы.

Где состоится шествие «Бессмертного полка»

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет с 1 по 11 мая в смешанном формате — очно и онлайн, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Традиционное шествие пройдет 9 мая 2026 года — в День Победы. Оно подтверждено в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Новосибирск, Казань, Красноярск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Самара, Тюмень, Якутск, Орел, Томск, Ярославль, Чита, Сыктывкар, Барнаул, Бийск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только в онлайн-формате акция пройдет в Челябинской области и Уфе. В Москве решение о формате не принято, петербургские власти также пока не сообщали подробностей.

