24 мая 2026 в 00:46

В Белграде протестующие вышли на столкновение с полицией

Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции повторно вступили в столкновение с полицией в центре Белграда, передают РИА Новости. Происшествие случилось вечером в субботу, 23 мая.

Беспорядки сначала произошли возле Скупщины Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила силу и слезоточивый газ, после чего протестующих оттеснили по бульвару Короля Александра к зданию юридического факультета.

Тогда демонстранты выкатили на перекресток несколько мусорных баков и перевернули их, заблокировав движение транспорта. Подъезжавшие микроавтобусы и джипы полиции протестующие забрасывали бутылками и пиротехническими средствами.

Усиленные подразделения полиции со щитами и дубинками оттеснили участников акции с проезжей части, после чего движение транспорта было восстановлено. Позже колонна полицейского транспорта направилась к зданию парламента. Толпа протестующих у здания юридического факультета продолжила оставаться на месте.

