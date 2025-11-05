Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:22

Самолет с солистом «ДДТ» экстренно приземлился в Белграде

Самолет с лидером «ДДТ» Шевчуком на борту экстренно сел в Белграде

Юрий Шевчук Юрий Шевчук Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Самолет с солистом группы «ДДТ» Юрием Шевчуком на борту совершил вынужденную посадку в Белграде, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что судно следовало по маршруту Стамбул — Петербург.

По данным FlightRadar24, борт вылетел из Стамбула в 02:11 по Москве, а в 04:04 приземлился в столице Сербии. По информации издания, во время экстренной посадки пассажиры услышали шум и почувствовали запах жженой резины. После этого экипаж сообщил о вынужденной посадке.

Пассажирам на борту не сообщили причину произошедшего. Однако очевидцы не исключили, что вынужденная посадка произошла из-за технических неполадок. По их словам, в бизнес-классе самолета находился Шевчук. По сообщению свидетелей, артист вышел к пассажирам эконома и пошутил, что не имеет отношения к инциденту.

Ранее лидера «ДДТ» заметили на прощании с сооснователем группы «Аквариум» Анатолием Гуницким. Артист скончался на 72-м году жизни. На траурной церемонии также собрались музыканты и деятели культуры, в частности Сева Гаккель, Вилли Усов и Антон Белянкин.

Юрий Шевчук
ДДТ
Белград
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.