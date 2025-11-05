Самолет с солистом «ДДТ» экстренно приземлился в Белграде Самолет с лидером «ДДТ» Шевчуком на борту экстренно сел в Белграде

Самолет с солистом группы «ДДТ» Юрием Шевчуком на борту совершил вынужденную посадку в Белграде, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что судно следовало по маршруту Стамбул — Петербург.

По данным FlightRadar24, борт вылетел из Стамбула в 02:11 по Москве, а в 04:04 приземлился в столице Сербии. По информации издания, во время экстренной посадки пассажиры услышали шум и почувствовали запах жженой резины. После этого экипаж сообщил о вынужденной посадке.

Пассажирам на борту не сообщили причину произошедшего. Однако очевидцы не исключили, что вынужденная посадка произошла из-за технических неполадок. По их словам, в бизнес-классе самолета находился Шевчук. По сообщению свидетелей, артист вышел к пассажирам эконома и пошутил, что не имеет отношения к инциденту.

Ранее лидера «ДДТ» заметили на прощании с сооснователем группы «Аквариум» Анатолием Гуницким. Артист скончался на 72-м году жизни. На траурной церемонии также собрались музыканты и деятели культуры, в частности Сева Гаккель, Вилли Усов и Антон Белянкин.