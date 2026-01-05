Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 02:56

«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году

Guardian: Зеленского ожидают трудности в 2026 году из-за политического давления

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает непростой 2026 год, уверены авторы британской газеты The Guardian. По мнению издания, трудности будут связаны не только с ситуацией на фронте, но и с внутренним политическим давлением на фоне затянувшегося президентского срока.

Издание отмечает, что пятилетний срок, на который Зеленский был избран весной 2019 года, к 2026 году приблизится к семилетнему рубежу в условиях отсутствия выборов. Это создает дополнительную нагрузку на легитимность его власти.

Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу, — уточнили авторы.

Они также ссылаются на мнение одного из украинских военных, который заявил, что большинство населения страны, по его ощущениям, готово согласиться на невыгодные условия России ради прекращения боевых действий. Это мнение отражает рост усталости в украинском обществе, что может стать дополнительным вызовом для политического руководства в Киеве.

Ранее Генштаб ВСУ разослал строгое предупреждение командирам всех уровней с требованием воздержаться от обсуждения кадровых назначений и политических решений Зеленского. Ограничения касаются как личных комментариев офицеров, так и официальных страниц органов военного управления в соцсетях.

Владимир Зеленский
сроки
сложности
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно
Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле
Беременным женщинам могут предложить новую льготу
Новое правило для разводов семей с детьми появится в России
В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу
Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа
Голливудский документалист решил получить российское гражданство
«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году
Умерла известная ленинградская балерина
В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка
Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония
Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане
Российская альпинистка нашла в горах камеру со снимками 17-летней давности
Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трампа о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.