«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году Guardian: Зеленского ожидают трудности в 2026 году из-за политического давления

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает непростой 2026 год, уверены авторы британской газеты The Guardian. По мнению издания, трудности будут связаны не только с ситуацией на фронте, но и с внутренним политическим давлением на фоне затянувшегося президентского срока.

Издание отмечает, что пятилетний срок, на который Зеленский был избран весной 2019 года, к 2026 году приблизится к семилетнему рубежу в условиях отсутствия выборов. Это создает дополнительную нагрузку на легитимность его власти.

Они также ссылаются на мнение одного из украинских военных, который заявил, что большинство населения страны, по его ощущениям, готово согласиться на невыгодные условия России ради прекращения боевых действий. Это мнение отражает рост усталости в украинском обществе, что может стать дополнительным вызовом для политического руководства в Киеве.

Ранее Генштаб ВСУ разослал строгое предупреждение командирам всех уровней с требованием воздержаться от обсуждения кадровых назначений и политических решений Зеленского. Ограничения касаются как личных комментариев офицеров, так и официальных страниц органов военного управления в соцсетях.