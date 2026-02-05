Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге

Определение границ сталкинга станет проблемой при фиксации правонарушения, заявил «Радио 1» адвокат Павел Зайцев. Он отметил, что сам закон давно требовался.

Где эта грань? Где грань по времени? Если вы преследуете человека по улице, например, и в кафе в течение одного–двух часов, это будет правонарушением или нет? В любом случае у лица, в отношении которого ведется такое преследование, появится возможность обращаться в правоохранительные органы, чтобы они своевременно включили определенные инструменты и попытались защитить, — рассказал Зайцев.

Адвокат отметил, что раньше правоохранители были бессильны в подобных ситуациях. По его словам, факт преследования нужно будет доказывать с помощью фото, видео, аудио и свидетельских показаний.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое поведение. Соответствующую инициативу представили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.