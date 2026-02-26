Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:28

Иностранных военных в ВС России сделали неприкасаемыми

В Госдуме приняли закон о запрете на выдачу иностранцев из ВС России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Государственная дума окончательно утвердила закон, который вводит запрет на выдачу иностранцев, служащих в российских Вооруженных силах, для уголовного преследования за рубежом. Судя по данным электронной базы нижней палаты парламента, документ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Изменения вносятся в статью 464 УК России. Согласно новым нормам, страна будет отказывать иностранным государствам в выдаче лиц без гражданства и иностранцев, если запрос касается их уголовного преследования или исполнения приговора. Это правило распространяется на тех, кто проходил военную службу в российской армии или иных воинских формированиях, а также принимал участие в боевых действиях, в том числе на территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг лиц, имеющих право на получение статуса ветерана боевых действий. Теперь действие закона распространяется на военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Учет ведется с момента вхождения этих регионов в состав страны.

Госдума
законы
иностранцы
ВС РФ
