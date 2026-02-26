Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:16

В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова предложила оснащать окна блокираторами

Ксения Мишонова Ксения Мишонова Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила обязать устанавливать блокираторы на окна в домах, где проживают дети. С инициативой она выступила в своем Telegram-канале после происшествия в Санкт-Петербурге.

В сегодняшней демографической ситуации, когда государство тратит миллиарды, чтобы поддержать и стимулировать рождаемость, мы теряем детей каждый день по глупости и по неправильному просчету, — написала Мишонова.

Требование, по ее словам, должно распространяться на собственников жилья и на арендодателей, которые сдают квартиры семьям с детьми.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна 10-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге. Ребенка спасли случайные прохожие, однако он все же получил травмы. Предполагается, что ребенок находился дома на Богатырском проспекте без присмотра и сумел самостоятельно открыть окно. После этого он не удержался и выпал, однако его сумели поймать очевидцы. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка.

До этого сообщалось, что дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил дворник. Мужчина стал кричать ему, чтобы тот отошел, но ребенок сорвался и зацепился за карниз. В какой-то момент у него ослабли руки, и он рухнул вниз, где его успел подхватить мужчина.

