Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте

Москвичи покупают квартиры в Воркуте из-за низкой стоимости, рассказала «Финансам Mail» кандидат юридических наук Екатерина Авдеева. Она отметила, что объекты с экстремально низкой стоимостью остаются редкостью.

Причина — в действительно доступной стоимости жилья. Цены и правда выглядят необычно для тех, кто привык к столичным реалиям. Например, цена квадратного метра в Воркуте стартует от трех тысяч рублей, что, скорее, конечно же, единичные случаи, а двухкомнатную квартиру можно найти за 200 тыс. рублей, — рассказала Авдеева.

Юрист подчеркнула, что реальный переезд возможен только для тех, кто обладает удаленным типом занятости. По ее словам, рынок недвижимости постепенно адаптируется к новым тенденциям, в которых география жилья не так важна для покупателей.

Ранее сообщалось, что молодежь все чаще выбирает квартиры в северных городах России, включая Воркуту, Мурманск и Новый Уренгой, из-за доступных цен на жилье и возможности удаленной работы. За последние три года количество сделок с участием молодых клиентов в этих городах увеличилось на 30–50%.