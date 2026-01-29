Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье

Молодежь все чаще выбирает квартиры в северных городах России, включая Воркуту, Мурманск и Новый Уренгой, из-за доступных цен на жилье и возможности удаленной работы, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха. За последние три года количество сделок с участием молодых клиентов в этих городах увеличилось на 30–50%.

Цена квадратного метра в этом регионе стартует от 3 тыс. рублей. В среднем двухкомнатная квартира в Воркуте обойдется в 200 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой премиального смартфона.

Аналитики отмечают двойственность тенденции: долгосрочное развитие удаленной работы и краткосрочный ажиотаж вокруг дешевых квартир. В ближайшие пять лет спрос может вырасти из-за государственной поддержки и улучшения инфраструктуры, стабилизироваться или снизиться, если удаленная работа потеряет привлекательность или возникнут проблемы в арктических моногородах.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года наблюдался повышенный интерес к семейной ипотеке на первичном рынке недвижимости. Россияне стремятся воспользоваться программой до вступления в силу изменений с 1 февраля, что приводит к росту сделок, включая покупку квартир «впрок» для детей.