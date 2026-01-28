Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:38

Риелтор объяснил причины высокого спроса на покупку жилья

Риелтор Иванов: россияне в январе решили воспользоваться семейной ипотекой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие россияне решили в конце 2025 года и начале 2026 года воспользоваться семейной ипотекой до вступления в силу изменений, рассказал «ФедералПресс» риелтор-аналитик Александр Иванов. Он отметил, что большинство сделок — квартиры, купленные «впрок».

Во втором полугодии 2025 года и в начале 2026 года на первичном рынке в полной мере ощущается эффект последнего вагона. Многие из тех, кто имеет право на семейную ипотеку, решили ею воспользоваться до изменения условий с 1 февраля. Доля тех, кто покупает квартиры, так сказать, впрок, за последние два–три месяца выросла кратно. Очень много квартир приобретают по семейной ипотеке для детей, — рассказал Иванов.

Риелтор подчеркнул, что некоторые покупатели рассчитывают через время продать нынешнее ипотечное жилье и таким образом улучшить жилищные условия. По его словам, имеющие право на семейную ипотеку не хотят его упустить.

Ранее сообщалось, что льготная программа семейной ипотеки продолжает работать без каких-либо ограничений для банков. В ведомстве подчеркнули, что крупнейшие кредитные организации выдают займы на действующих условиях.

жилье
риелторы
ипотеки
семьи
