15 марта 2026 в 08:26

Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений

Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили около 40 дронов в Ростовской области

Около 40 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью и утром средствами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, атака затронула шесть городов субъекта. В их числе Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Миллерово, Шахты и Каменск-Шахтинский.

Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области, — написал руководитель.

Глава региона также сообщил, что на момент публикации сведений о пострадавших людях или разрушениях на земле не поступало. Он уточнил, что эта информация еще будет проверяться и дополнительно уточняться.

Слюсарь предупредил жителей, что угроза применения беспилотников в регионе сохраняется. Он призвал людей соблюдать осторожность.

Ранее Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку беспилотников по территории России в ночь на воскресенье, 15 марта. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 170 дронов. Среди них 20 дронов направлялись в сторону Москвы. Беспилотники были сбиты и над рядом других регионов страны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин информировал, что шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбиты силами противовоздушной обороны. Он также отметил, что на местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

