Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили около 40 дронов в Ростовской области

Около 40 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью и утром средствами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, атака затронула шесть городов субъекта. В их числе Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Миллерово, Шахты и Каменск-Шахтинский.

Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области, — написал руководитель.

Глава региона также сообщил, что на момент публикации сведений о пострадавших людях или разрушениях на земле не поступало. Он уточнил, что эта информация еще будет проверяться и дополнительно уточняться.

Слюсарь предупредил жителей, что угроза применения беспилотников в регионе сохраняется. Он призвал людей соблюдать осторожность.

Ранее Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку беспилотников по территории России в ночь на воскресенье, 15 марта. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 170 дронов. Среди них 20 дронов направлялись в сторону Москвы. Беспилотники были сбиты и над рядом других регионов страны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин информировал, что шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбиты силами противовоздушной обороны. Он также отметил, что на местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.