14 марта 2026 в 20:12

Собянин озвучил количество БПЛА, сбитых вблизи Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 14 марта сбили почти 90 украинских беспилотников над 10 регионами России. Наибольшее число дронов уничтожено над акваторией Азовского моря (31), Краснодарским краем (16) и Крымом (8), также удары отражены над Брянской, Белгородской областями и Черным морем.

Также пресс-служба Минобороны сообщила, что с 08:00 до 11:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над четырьмя регионами России: 29 в Брянской области, шесть в Белгородской и по одному в Курской и Смоленской. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Кроме того, глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что украинские беспилотники были уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, жертв нет.

