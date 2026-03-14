Собянин озвучил количество БПЛА, сбитых вблизи Москвы

Силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 14 марта сбили почти 90 украинских беспилотников над 10 регионами России. Наибольшее число дронов уничтожено над акваторией Азовского моря (31), Краснодарским краем (16) и Крымом (8), также удары отражены над Брянской, Белгородской областями и Черным морем.

Также пресс-служба Минобороны сообщила, что с 08:00 до 11:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над четырьмя регионами России: 29 в Брянской области, шесть в Белгородской и по одному в Курской и Смоленской. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Кроме того, глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что украинские беспилотники были уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, жертв нет.