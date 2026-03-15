15 марта 2026 в 08:00

Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта

Фото: Социальные сети
Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, расчет беспилотника «Молния-2» ликвидировал пункт управления БПЛА ВСУ, артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ обрушили на российские регионы шквал дронов

Силы ПВО сбили 65 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Затем атаки шли поступательно: система ПВО Минобороны уничтожила 15 летевших на Москву беспилотников, затем еще 18 и далее так же группами. О каждом дроне отчитывался Собянин.

Всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что на тот момент 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

Также в Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

Артиллеристы разнесли в щепки позиции ВСУ в Запорожье

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что их выявили в лесополосе около одного из населенных пунктов, точки были замаскированы.

Противник заранее подготовил оборонительные позиции и огневые точки для удержания рубежа, добавили в МО. Получив координаты целей, артиллерийские расчеты буксируемых 122-мм орудий Д-30 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным объектам.

В МО указали, что в районе одного из населенных пунктов Запорожской области операторами разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» была зафиксирована активность беспилотной авиации ВСУ.

ВСУ потеряли пункт управления БПЛА на Красноармейском направлении

Расчет беспилотника «Молния-2» 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это произошло на Красноармейском направлении.

Там добавили, что, получив целеуказание, военнослужащие оперативно подготовили БПЛА [«Молния-2»] к работе и произвели его запуск. Также были ликвидированы опорный пункт, замаскированные блиндажи, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, радиоретрансляторы, а также выносные комплексы спутниковой связи Starlink.

