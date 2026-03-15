Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что их выявили в лесополосе около одного из населенных пунктов.

Разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявил замаскированные опорные пункты ВСУ в лесополосах в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области, — говорится в публикации.

Противник заранее подготовил оборонительные позиции и огневые точки для удержания рубежа, добавили в МО. Получив координаты целей, артиллерийские расчеты буксируемых 122-мм орудий Д-30 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным объектам.

Кроме того, по подсчетам ведомства, за последние сутки украинская армия потеряла в зоне проведения специальной операции порядка 1135 военнослужащих. Наибольший урон был нанесен украинским подразделениям в зоне ответственности группировки «Центр», где противник недосчитался более 290 солдат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал мощный удар армии России по Украине в ночь на 14 марта ответом на удар противника по Брянской области. По его словам, военные могли применить тактику пуска БПЛА в сочетании с ракетами «Искандер».