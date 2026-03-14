Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«На Харьковском направлении штурмовики „северян“ продолжают с упорными боями продвигаться вглубь Харьковской области. Силами ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Верхнего Салтова, Варваровки, Нестерного, Приколотного, а также Чугуева, где уничтожены пункт временной дислокации и склад вооружения 144-й ОМБр. На Волчанском направлении наши штурмовые группы отразили контратаку противника и продвинулись до 200 метров в районе села Волчанские Хутора», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, ВСУ провели контратаку двумя штурмовыми группами неонацистов на позиции российских войск в лесу южнее Графского.

«В результате комплексного огневого поражения живая сила противника уничтожена. На Липцевском направлении штурмовые группы 11-го АК ГВ „Север“ продвинулись до 300 метров в лесных массивах. Военные химики „северян“ уничтожили ударом ТОС скопление живой силы 127-й ОТМБр в лесном массиве около Веселого. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым объектам противника. Националисты из центральной Украины, находящиеся в Харьковской области, жалуются в соцсетях на местное население, которое отказывается помогать им в решении даже незначительных бытовых вопросов. В итоге жители поселка Тывров (Винницкая область) вынуждены отправлять стремянку и несколько килограммов шурупов в район Чугуева, возмущаясь, что транспортные расходы существенно превышают стоимость „волонтерского“ груза», — добавил «Северный ветер».

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Дневник десантника» пишет, что на Харьковском направлении ВСУ стали использовать в большом объеме дроны на оптоволокне.

«А совсем недавно это преимущество было у нас. Вероятно, противник развил собственное производство. Несмотря на это, наши подразделения развивают наступление к югу от Волчанска. Наша авиация способствует продвижению ВС РФ, а также бьет по живой силе врага и нарушает его логистику. Противник не прекращает наращивать резервы в районе населенного пункта Волчанские Хутора, но наши артиллеристы и авиация наносят удары по скоплению живой силы, что способствует продвижению наших войск, в ходе которого бойцы наших подразделений выбивают врага с его позиций. Ожесточенные бои на данном участке продолжаются», — отметил автор канала.

По его словам, наступление ВС РФ фиксируется южнее населенного пункта Старица в направление к селу Избицкому, а также от населенного пункта Графское к Верхней Писаревке.

«Наша авиация наносит удары по противнику и его технике в районе населенных пунктов Рубежное и Терновая. В районе населенного пункта Охримовка наша разведка вскрыла местоположение 100-мм полевой пушки образца 1944 года. В районе населенного пункта Бузово российские операторы БПЛА уничтожают пикапы врага, которые ВСУ используют для подвоха на позиции личного состава и припасов. Кроме того, в ходе разведки в данном селе нашими бойцами была выявлена позиция замаскированной ББМ „Варта“. ВКС РФ наносят удары по скоплению живой силы и техники противника в районе населенного пункта Липцы. Разведка ВС РФ в районе населенного пункта Веселое обнаружила места проживания личного состава ВСУ, а наша авиация уничтожила выявленные цели», — добавил источник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе несения службы бойцы «Ахмата» продемонстрировали блестящую слаженную работу подразделений и высокий уровень взаимодействия на Харьковском направлении у Волчанских Хуторов.

«Военнослужащими была пресечена попытка укрофашистов проникнуть на нашу территорию и удержаться на ней. Группа полковых операторов БПЛА на самом высоком уровне выполнила свою работу. В частном секторе дроноводами в ходе аэроразведки была выявлена группа бандитов ВСУ из трех человек. Точным огнем при помощи ударных „птиц“ боевики были нейтрализованы. Также был ликвидирован спрятанный нацистами схрон боеприпасов для проведения атак на наши подразделения. Враг понес невосполнимые потери! Отлично сработано!» — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

