14 марта 2026 в 07:00

Рой дронов сорвал ротацию ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 марта

Операторы БПЛА группировки «Центр» сорвали попытку ротации ВСУ на Красноармейском направлении роем дронов, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 марта?

Сорвали ротацию ВСУ

«В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 75-го отдельного мотострелкового полка группировки „Центр“ сорвали ротацию подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

Как отметили в Минобороны, был совершен массированный совместный налет по тактике «рой».

Операторы дронов-разведчиков выявили бронированную технику противника вместе с десантом на борту, ехавшую к передовой. Получив разведданные, расчеты FPV-дронов на оптоволокне уничтожили спешившийся десант и обездвиженную технику.

Ликвидировали украинский дрон самонаводящимся БПЛА «Елка»

Костромские десантники сбили самонаводящимся дроном-перехватчиком «Елка» украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Мобильный зенитный расчет гвардейского костромского парашютно-десантного полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ точным пуском ручного БПЛА-перехватчика „Елка“ уничтожил ударный БПЛА самолетного типа ВСУ, летевший над территорией Херсонской области вглубь нашей страны», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что мобильные расчеты на квадроциклах, вооруженные дронами «Елка», несут круглосуточное боевое дежурство. Посты воздушного наблюдения устанавливают маршруты движения БПЛА ВСУ, а после мобильные зенитные расчеты выставляют засады.

Взяли в клещи Николаевку

Российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, дислоцированная в Николаевке группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в полное окружение.

«Николаевка под Константиновкой уже находится в клещах у наших военнослужащих. Мы поддавливаем в южном направлении со стороны Веролюбовки, а с Новодмитровки поднимаемся на север. В целом здесь очень высоки вероятность и угроза полного окружения украинских боевиков», — сказал он.

Уничтожили пункт управления дронами ВСУ

В Министерстве обороны РФ заявили, что военные группировки «Север» успешно нейтрализовали украинский центр управления беспилотниками в Сумской области.

«Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки войск „Север“ во время дежурства и ведения объективного контроля над участками местности, где ранее были замечены запуски БПЛА противника, обнаружили позиции операторов ВСУ. По заданным координатам был направлен ударный FPV-дрон с осколочно-фугасной боевой частью. Беспилотник поразил не только пункт управления БПЛА с расчетом, но и стартовую позицию противника», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны рассказали, что мобильные группы добровольческой бригады БАРС, входящей в группировку «Север» на территории Курской области, выполняют задачи по обеспечению безопасности в приграничных районах. Наибольшая интенсивность выполнения задач отмечается ночью. Согласно данным разведки, авиационные удары и атаки с применением беспилотных средств осуществляются ВСУ с территорий Сумской и Харьковской областей.

Мобильная группа состоит из трех военнослужащих, которые отвечают за нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов и огневую поддержку подразделений, обеспечивающих охрану границы.

