Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта

Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, на Кубани пострадали трое местных жителей, в Белгородской области погиб мужчина, российские военные взяли в клещи Николаевку в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ устроили атаку на несколько российских регионов

Ночью в субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По свидетельствам очевидцев, в районе «Красной площади» прозвучали два хлопка. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки БПЛА в порту Кавказ Темрюкского района пострадали три человека, их оперативно госпитализировали. Обломки беспилотников повредили техническое судно, а на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое было оперативно потушено. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Также в оперштабе рассказали, что из-за падения обломков БПЛА возгорание произошло на Афипском НПЗ в Северском районе. Никто не пострадал.

Кроме того, в городе Грайвороне Белгородской области FPV-дрон взорвался на дороге, в результате чего погиб мужчина, о чем заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу, но спасти его не удалось из-за тяжести полученных травм.

Гладков добавил, что в селе Грузское Борисовского округа при детонации беспилотника ранение получил еще один мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена госпитализировали в Борисовскую ЦРБ, затем его переведут в Белгород.

ВС РФ взяли в клещи Николаевку

Российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, дислоцированная в Николаевке группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в полное окружение. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Эксперт добавил, что территорию «поддавливают в южном направлении со стороны Веролюбовки», при этом российские военные «с Новодмитровки поднимаются на север».

Марочко раскрыл расстояние, отделяющее российских военных от Доброполья

Российских бойцов от юго-восточных окраин Доброполья отделяет около 4 км, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, кратчайший путь к городу лежит через населенный пункт Новый Донбасс. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Эксперт отметил, что продвижение российских войск продолжается, хотя Доброполье является хорошо укрепленным районом. Для освобождения города военным потребуется приложить значительные усилия, добавил он.

Российские военные нашли способ снабжать передовую без потерь

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

Викинг добавил, что на передовой активно действуют украинские беспилотники, которые целенаправленно выслеживают бойцов снабжения. Теперь вместо них все чаще запускают НРТК «Депеша-3» — они показали очень хорошую проходимость и прочность.

