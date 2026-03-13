Мирный житель погиб при ударе беспилотника под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель, еще один ранен

В городе Грайвороне Белгородской области FPV-дрон взорвался на дороге, в результате чего погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу, но спасти его не удалось из-за тяжести полученных травм.

Гладков добавил, что в селе Грузское Борисовского округа при детонации беспилотника ранение получил еще один мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена госпитализировали в Борисовскую ЦРБ, затем его переведут в Белгород.

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах. Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами поражения.

Ранее в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по социальному объекту. Две женщины получили баротравмы.

До этого два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали два мирных жителя. Удары были нанесены по коммерческому объекту и зданию музея.