Один человек пострадал при атаке ВСУ на Грайворон

Боец «Орлана» ранен при атаке ВСУ на Грайворон, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног.

В городе Грайворон при отражении атаки вражеского дрона ранен боец «Орлана», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Жертвами атаки стали двое мирных жителей — мужчина и женщина, находившиеся рядом с машиной на участке дороги Зозули — Грузское.