10 апреля 2026 в 10:44

Гладков сообщил о гибели бойца «Орлана» в приграничье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вчера, 9 апреля, погиб боец «Орлана», у него остались пятеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Подразделение было сформировано по поручению президента Владимира Путина для взаимодействия с Росгвардией, и глава региона назвал его одним из лучших в борьбе с беспилотниками ВСУ.

Он — герой, который, не думая о своих детях, о своей жизни, защищал тех мирных жителей, которых пытался убить враг. Мы сделаем все, чтобы помочь семье, и сделаем все, чтобы память о наших героях навечно осталась в сердцах наших детей и внуков, — подчеркнул губернатор.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

