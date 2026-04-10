ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь также ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над акваторией Каспийского моря. По одному БПЛА сбили над территорией Республики Калмыкия и Тамбовской области, уточнили в министерстве.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.