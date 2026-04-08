Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 07:28

ПВО уничтожила более 70 украинских дронов над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 73 дрона ВСУ над Россией в ночь на 8 апреля

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы ПВО в ночь на 8 апреля уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, БПЛА противника удалось ликвидировать над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Также украинские дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

Ранее украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в результате удара был ранен сотрудник предприятия «Брянскэнерго», мужчине оперативно оказали медицинскую помощь.

До этого стало известно, что российские операторы FPV-дронов в составе группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны отметили, что работа ведется как в светлое, так и в темное время суток.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Регионы
Россия
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Шоу-бизнес

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.