Сотрудник брянского предприятия был ранен при атаке дронов-камикадзе ВСУ Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области

Украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Брянской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате удара был ранен сотрудник предприятия «Брянскэнерго», мужчине оперативно оказали медицинскую помощь.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки. В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник «Брянскэнерго». Повреждены два специализированных автомобиля, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Приморско-Ахтарске обломки беспилотника упали на территорию частного дома. Как уточнили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края, в результате инцидента повреждение получила только калитка, пострадавших нет.

До этого стало известно, что пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область. Так, при ударе по Шебекино были ранены четыре человека — две женщины и два мужчины. А в поселке Быценков от удара БПЛА по машине пострадал водитель.