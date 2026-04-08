Обломки БПЛА упали во двор дома в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске обломки беспилотника упали на территорию частного дома, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. В результате инцидента повреждение получила калитка во двор, пострадавших нет.

На месте работают оперативные и специальные службы, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что удар ВСУ по населенному пункту во Владимирской области привел к гибели трех человек, включая ребенка. Пятилетняя девочка, которая находилась в доме, осталась жива, но получила ранения.

Позже появились данные, что мальчик, погибший при атаке беспилотника, накануне трагедии отметил день рождения. Ребенку исполнилось 12 лет. Авдеев заверил, что двум сестрам, потерявшим семью из-за атаки, окажут финансовую помощь. Также с ними начнут работать органы опеки.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что эта атака могла быть осуществлена не с линии боевого соприкосновения, а с близлежащих территорий. По его словам, беспилотники могли быть запущены с территории заброшенных сел, ферм или садоводческих товариществ.