Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения

Мальчик, погибший во Владимирской области при атаке украинского беспилотника на жилой дом, накануне трагедии отметил свой день рождения, заявила в соцсети «ВКонтакте» глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова. По ее словам, ребенку исполнилось 12 лет.
Ранее в Абу-Даби пострадала гражданка России при перехвате БПЛА. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и в тот же день была отпущена домой.
До этого в Беловодске ЛНР двухэтажная гостиница была разрушена в результате удара беспилотников по республике. Пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, атакам подвергся поселок Новосемейкино Краснодонского округа. ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре.
Также в Санкт-Петербурге начались плановые полеты гражданских беспилотников, безопасные для жителей и гостей города. Техника работает на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов. Специалисты пояснили, что беспилотники используются для выявления нарушений экологического законодательства.