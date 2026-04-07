Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения

Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения Погибший от БПЛА во Владимирской области мальчик вчера отметил день рождения

Мальчик, погибший во Владимирской области при атаке украинского беспилотника на жилой дом, накануне трагедии отметил свой день рождения, заявила в соцсети «ВКонтакте» глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова. По ее словам, ребенку исполнилось 12 лет.

Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения, — отметила она.

