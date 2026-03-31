Петербуржцы заметили дроны над шоссе Петербуржцев предупредили о работе гражданских дронов над городом

В Санкт-Петербурге начались безопасные для гостей города и горожан плановые полеты гражданских беспилотников, их можно заметить в районе Митрофаньевского шоссе, передает местный комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Специалисты пояснили, что техника работает на стыке Кировского, Московского и Адмиралтейского районов для выявления нарушений экологического законодательства.

Пожалуйста, не поддавайтесь паническим слухам и доверяйте только официальной информации, — добавили в комитете.

Утром 31 марта пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки Вооруженных сил Украины велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.