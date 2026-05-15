«В большой спешке»: на Западе уличили Зеленского в попытке бегства из Киева Меркурис: Зеленский всегда бежит из Киева в стрессовых для Украины ситуациях

Президент Украины Владимир Зеленский при первых признаках ухудшения обстановки в стране стремится покинуть Киев и отправиться за границу, обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, недавняя поездка украинского политика в Румынию выглядела как спешная эвакуация.

Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его правая рука, друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с правительством, — отметил Меркурис.

По его мнению, визит главы Киева выглядел так, словно был «организован в большой спешке». Казалось, это было сделано специально, чтобы вывести Зеленского из Киева, хоть и по надуманному предлогу, предположил аналитик.

На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации огромной суммы денег при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. Фигурантами стали еще шесть человек, включая бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого соратника Зеленского Тимура Миндича.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель возмутилась из-за поведения Зеленского. Он делает вид, что не имеет отношения к делу Ермака. Она напомнила, что экс-советник был давним другом Зеленского.