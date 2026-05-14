«Делает вид»: Мендель осудила Зеленского за реакцию на дело Ермака Мендель заявила, что Зеленский пытается отстраниться от дела Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский делает вид, что не имеет отношения к делу своего экс-советника Андрея Ермака, заявила в соцсети X бывшая пресс-секретарь украинского главы государства Юлия Мендель. Она напомнила, что Ермак был давним другом Зеленского. Мендель добавила, что почти каждый человек, продвигаемый украинским президентом, теперь обвиняется в возможной коррупции.

Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, — написала Мендель.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что дело Ермака должно скомпрометировать Зеленского. По его словам, впоследствии европейские страны могут избавиться от украинского президента.

До этого Киевский суд арестовал Ермака по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). При этом суд разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей). Сам Ермак называл эту сумму «неподъемной» и заявлял, что таких денег у него нет. Именно такой залог ранее требовала Специализированная антикоррупционная прокуратура.