15 мая 2026 в 00:51

«Преступные поцелуи»: лидерам ЕС предрекли крах за поддержку Зеленского

Косачев: каждому целовавшему Зеленского лидеру ЕС придется за это отвечать

Коррупционное крушение президента Украины Владимира Зеленского нанесет сокрушительный удар по объединенной Европе, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, каждому европейскому лидеру, запечатленному на фотографиях в момент общения с киевским политиком, предстоит болезненно ответить за эти контакты.

Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи, — написал сенатор.

По словам Косачева, европейские политики будут до последнего оттягивать признание связей с «прожженным жуликом», однако доказательства этого общения никуда не денутся. Речь идет, например, о канцлере Германии Фридрихе Мерце и президенте Франции Эммануэле Макроне.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис обратил внимание, что Зеленский при первых признаках ухудшения обстановки в стране стремится покинуть Киев и отправиться за границу. По его словам, недавняя поездка украинского политика в Румынию выглядела как спешная эвакуация.

